В ярославском селе Заозерье открылся музей «Заозерские маяки»

г. Углич, Ярославская область, , 15:13 — REGNUM В селе Заозерье Угличского района Ярославской области 24 ноября открылся музей «Заозерские маяки», посвященный купеческой предприимчивости. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в самом музее.

«Маяками» до революции называли мелких купцов, занимающихся скупкой холста и пряжи в сельской местности с последующей перепродажей. Село Заозерье было одним из крупных ярмарочных центров округи, было в нем немало и «маяков». В музее рассказывают о приемах торговли, тайном языке «маяков» и других купеческих традициях. В селе сохранилось немало дореволюционных зданий.

Музей создан на средства президентского гранта. Его основательницей музея стала учительница заозерской школы Алена Петухова. Сейчас в музее представлены четыре экспозиции — Дом купчихи, Дом купца, Дом «маяка» и чайная.

В доме купчихи есть старинный диван, стол, самовар, атрибуты купеческой жизни. Из старых экспонатов дорогих и по стоимости, и для нас — французские тарелки XIX века, кузнецовский фарфор. Часть экспонатов перешла к нам от школьного музея «Исток», очень много отдавали местные жители», — сказала корреспонденту ИА REGNUM директор музея «Заозерские маяки» Алена Петухова.

Музей открыт в доме, где до революции располагались суд, волостное управление и библиотека.

Основательница музея планирует в будущем ставить там театральные постановки по произведениям Михаила Салтыкова-Щедрина (его матери принадлежала часть Заозерья) и на основании рассказов о заозерских «маяках». Также в нем планируют проводить мастер-классы по рукоделию и народным промыслам.

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