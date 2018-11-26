Фильм «Веном» обошел по показателю сборов «Чудо-женщину» и «Человека-паука»

Лос-Анджелес, США, , 14:51 — REGNUM Вопреки реакции критиков фильм «Веном» по показателю кассовых сборов смог обойти в мировом прокате такие кинокомиксы, как «Чудо-женщина» и «Человек-паук». Об этом 25 ноября сообщил журнал Forbes.

Издание отмечает, что картина Рубена Флейшера уже собрала в мировом прокате больше $822 млн и это ещё не финал. Ожидается, что к моменту выхода из проката она приблизится к отметке $865 млн. Это может сделать её одним из самых успешных кинокомиксов с точки зрения прибыли, в этом случае она уступит лишь фильму «Маска».

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Напомним, бюджет «Венома» составил $100 млн, «Чудо-женщины» — $149 млн, «Человека-паука» — $139 млн. Создатели «Маски» сняли фильм за $23 млн, при этом он смог собрать в мире боле $351 млн.

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