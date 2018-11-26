Севастопольцы возмущены варварской застройкой Античного проспекта

Севастополь, , 13:17 — REGNUM Жители Севастополя обратились с коллективной жалобой в прокуратуру по поводу незаконного, по их мнению, строительства элитных многоэтажек возле древней античной усадьбы Евклида и фондохранилища «Херсонеса Таврического», где ранее власти города обещали сделать сквер. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщил житель города-героя Андрей Сидоров.

По словам собеседника агентства, по поводу судьбы Античного проспекта департамент архитектуры и градостроительства назначил общественные слушания на середину декабря 2018 года, после чего должен быть составлен архитектурный план, на основании которого выдают разрешение на строительство. Однако фактическая застройка уже давно идёт.

«Сначала необходимо утвердить планировку территории, но этого никто не сделал. Никто вообще не видел документы, разрешающие вести тут строительство, паспорта объекта и так далее. Почему тут строят, почему раньше срока? Граждане обратились в прокуратуру по этому поводу», — отметил севастополец.

Местные жители также отмечают, что в этом районе давно существуют проблемы с канализацией и водоснабжением, и возведение нового многоквартирного девятиэтажного дома может ещё больше её усугубить. По данным из открытых источников, строительством объекта занимается общество с ограниченной ответственностью «Специализированный застройщик «ГВЭМ».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее стало известно, что в Севастополе может сорваться строительство многопрофильного корпуса онкологического диспансера из-за того, что его проектные границы заходят на территорию объекта культурного наследия федерального значения «Херсонес Таврический».

Об этом: Херсонес и застройка тормозят строительство онкодиспансера в Севастополе