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По манге и аниме-сериалу «Моя геройская академия» поставят пьесу

Культура

Она получит название My Hero Academia: The «Ultra» Stage

По манге и аниме-сериалу «Моя геройская академия» поставят пьесу
Цитата из аниме «Моя геройская академия». реж Кэндзи Нагасаки. 2016. Япония
Радость

Токио, 26 ноября 2018, 13:17 — REGNUM  На основе манги «Моя геройская академия» Кохэя Хорикоси будет поставлена пьеса, которую впервые покажут в Токио и Осаке весной 2019 года. Об этом 25 ноября сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1066723195875676160

Над постановкой будет работать режиссёр Йотаи Митоеси, спектакль будет называться My Hero Academia: The «Ultra» Stage. Точная дата его премьеры пока что не называется.

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Напомним, 20-й том манги «Моя геройская академия» Кохэй Хорикоси опубликовал 4 сентября 2018 года. Англоязычный вариант компания Viz Media выпускает в цифровом виде на портале Shonen Jump. По этому произведению Хорикоси уже выпущено три сезона одноименного аниме-сериала.

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