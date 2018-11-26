AMC назвал дату выхода второй части девятого сезона «Ходячих мертвецов»

Нью-Йорк, США, , 12:28 — REGNUM Названа дата начала показа второй части девятого сезона сериала «Ходячие мертвецы», его девятую серию телеканал AMC выпустит в эфир 10 февраля 2019 года. Об этом 25 ноября сообщил в эфире афтер-шоу Talking Dead его ведущий Крис Хардвик.

Продюсер сериала Анджела Канг также дала понять: в продолжении сезона зрители увидят дальнейшую историю Нигана (Джеффри Дин Морган), который вновь получил шанс благодаря оплошности отца Габриэля Стоукса (Сет Гиллиам).

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Напомним, восьмая серия девятого сезона популярного шоу вышла 25 ноября 2018 года. Крис Хардвик также сообщил, что продюсеры Скотт М. Гимпл и Анджела Канг заявили, что они придумали специальную историю для возвращения Мэгги (Лорен Коэн).

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