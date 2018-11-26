Более 250 тысяч человек посетили выставку «Сокровища музеев России»

Москва, , 12:03 — REGNUM Выставку «Сокровища музеев России», организованную Патриаршим советом по культуре, посетило более четверти миллиона. Экспозиция, прошедшая в рамках XVII церковно-общественного форума «Православная Русь ― к Дню народного единства» при поддержке Правительства Москвы и при участии проекта «Россия — Моя История», РОСИЗО, Третьяковской галереи и 50 музеев со всей страны, стала главным культурным событием осени и одной из самых посещаемых художественных выставок за последнее десятилетие.

В День народного единства выставку открыли Президент Российской Федерации Владимир Путин и Патриарх Московский и всея Руси Кирилл. Главу государства и Предстоятеля Русской Православной Церкви сопровождали председатель Патриаршего совета по культуре митрополит Псковский и Порховский Тихон (Шевкунов), министр культуры Российской Федерации Владимир Мединский, мэр Москвы Сергей Собянин и директор Третьяковской галереи Зельфира Трегулова, которые высоко оценили вклад проекта «Россия — Моя история» в отечественную культуру.

Коллекции региональных музеев, впервые собранные в едином пространстве, вызвали огромный интерес у столичной публики. Вплоть до последнего дня работы у ЦВЗ «Манеж» не иссякала очередь из желающих увидеть 280 самых значимых художественных произведений из 50 региональных музеев России. Залы выставки, работавшей ежедневно с 11:00 до 22:00, были одинаково полными как в утренние, так в вечерние часы работы.

Многие посетители приезжали на выставку из других городов и отмечали уникальность мероприятия. Выставка стала открытием для широкой публики и специалистов, наглядно продемонстрировав, какие сокровища хранятся в собраниях музеев нашей страны.

Также на выставку также была принесена древняя икона Божией Матери «Умиление» (XVI века) из Свято-Успенского Псково-Печерского монастыря, особенно почитаемая верующими.

Посетители экспозиции «Сокровища музеев России» приняли участие в более чем 70 мероприятиях. Для этого специально был создан лекторий, где на протяжении 20 дней проходили панельные дискуссии, круглые столы, мастер-классы, премьерные кинопоказы и презентации культурных проектов этого года.

«Это шестая выставка, организованная проектом «Россия — Моя история» под эгидой Патриаршего совета по культуре. На этот раз мы решили показать столичной публике богатство нашей культуры через коллекции региональных музеев. В какой-то степени выставка является исторической, только на этот раз история рассказана через язык живописи: от XVII до XX века», — сообщил организатор проекта Иван Есин.

Выставка «Сокровища музеев России» — продолжение цикла «Россия — Моя история». В середине декабря состоится открытие обновленного исторического парка «Россия — Моя история» на ВДНХ, где на протяжении нескольких месяцев проходила масштабная реконструкция. В результате реконструкции к уже открытым выставкам «Рюриковичи», «Романовы», «ХХ век. 1914−1945 гг. От великих потрясений к Великой Победе» добавятся новые залы и будет возведена четвертая мультимедийная экспозиция «Россия — Моя история. 1945−2016». В парке появятся новые игровые интерактивные залы для детей и взрослых, захватывающие исторические квесты, мультимедийные новшества и новый дизайн общественных зон.

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