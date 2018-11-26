Ушел из жизни режиссер Бернардо Бертолуччи

Рим, , 11:55 — REGNUM В Италии в возрасте 77 лет ушел из жизни кинорежиссер Бернардо Бертолуччи, сообщает 26 ноября Rainews.

https://twitter.com/RaiNews/status/1066972313072021504

Напомним, Бернардо Бертолуччи — создатель таких фильмов, как «Последнее танго в Париже», «Маленький Будда», «Последний император», за который в 1988 году режиссер получил премию «Оскар». В 2011 году Бертолуччи получил «Золотую пальмовую ветвь» за вклад в киноискусство.

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