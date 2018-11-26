Понедельник, 26 Ноября 2018 года
12:54:35 МСК

Продюсеры «Ходячих мертвецов» пролили свет на дальнейшую судьбу Мэгги

Культура

Скотт М. Гимпл и Анджела Канг хотят вернуть Лорен Коэн в сериал

Нью-Йорк, США, 26 ноября 2018, 11:50 — REGNUM  Исполнительные продюсеры сериала «Ходячие мертвецы» Скотт М. Гимпл и Анджела Канг пролили свет на дальнейшую судьбу Мэгги и сыгравшей её актрисы Лорен Коэн. Об этом 25 ноября сообщил ведущий Крис Хардвик в эфире очередного выпуска афтер-шоу AMC Talking Dead.

Ведущий напомнил, что последний раз Мэгги появилась в пятом эпизоде девятого сезона шоу и зачитал заявление продюсеров.

«Но это не конец истории Мэгги, Мэ любим Лорен Коэн и надеемся вернуть её в большую программу и за её пределы», — написали Гимпл и Канг, добавив, что для возвращения персонажа они создают специальную историю.

Читайте также: Актёр «Титанов» намекнул на появление Красного Колпака в сериале

Напомним, ранее стало известно, что переговоры между Лорен Коэн и телеканалом ABC закончились тем, что актриса получила главную роль в будущем сериале Whiskey Cavalier. Анджела Канг впоследствии заявила журналистам, что продюсеры «Ходячих мертвецов» готовы подстроить график съёмок сериала AMC под съемки Коэн в новом шоу ABC.

Читайте ранее в этом сюжете: Звезда «Ходячих мертвецов»: новая серия будет самой жуткой в истории шоу

Читайте развитие сюжета: AMC назвал дату выхода второй части девятого сезона «Ходячих мертвецов»

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Телесериалы
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить