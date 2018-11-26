Продюсеры «Ходячих мертвецов» пролили свет на дальнейшую судьбу Мэгги

Нью-Йорк, США, , 11:50 — REGNUM Исполнительные продюсеры сериала «Ходячие мертвецы» Скотт М. Гимпл и Анджела Канг пролили свет на дальнейшую судьбу Мэгги и сыгравшей её актрисы Лорен Коэн. Об этом 25 ноября сообщил ведущий Крис Хардвик в эфире очередного выпуска афтер-шоу AMC Talking Dead.

Ведущий напомнил, что последний раз Мэгги появилась в пятом эпизоде девятого сезона шоу и зачитал заявление продюсеров.

«Но это не конец истории Мэгги, Мэ любим Лорен Коэн и надеемся вернуть её в большую программу и за её пределы», — написали Гимпл и Канг, добавив, что для возвращения персонажа они создают специальную историю.

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Напомним, ранее стало известно, что переговоры между Лорен Коэн и телеканалом ABC закончились тем, что актриса получила главную роль в будущем сериале Whiskey Cavalier. Анджела Канг впоследствии заявила журналистам, что продюсеры «Ходячих мертвецов» готовы подстроить график съёмок сериала AMC под съемки Коэн в новом шоу ABC.

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