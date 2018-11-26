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Актёр «Истории игрушек 4» рассказал о том, что ждёт поклонников серии

Культура

Они смогут увидеть знакомых персонажей

Лос-Анджелес, США, 26 ноября 2018, 11:24 — REGNUM  Актёр озвучки Тим Аллен сообщил поклонникам, что в четвёртой части «Истории игрушек» Киану Ривзу отведена «отличная роль». Об этом 25 ноября сообщил портал We Got This Covered.

В эфире шоу Джимми Фэллона актер также немного подразнил поклонников анимационной серии фильмов, он сказал, что в «Истории игрушек 4» им снова покажут некоторых знакомых персонажей.

«Они (создатели картины — ИА REGNUM ) действительно удивят вас игрушками, которые они придумали, персонажи вернулись», — сказал Аллен.

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Напомним, премьера четвертой «Истории игрушек» в России пройдет 20 июня 2019 года. Снимал её режиссёр Джош Кулич по сценарию, созданному Ли Анкричем, Эндрю Стэнтоном и Питом Доктером. Тим Аллен подарил свой голос одному из главных героев серии мультфильмов — космическому рейнджеру Баззу Лайтеру.

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