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В Москве открывается выставка скульптора Жака Липшица

Культура

На ней представлено 100 работ выдающегося мастера ХХ века

Москва, 26 ноября 2018, 11:21 — REGNUM  26 ноября (27 ноября для посетителей) в Московском музее современного искусства на Петровке открывается первая персональная выставка выдающегося скульптора XX века Жака Липшица. Проект пройдет в рамках празднования 70-летия образования государства Израиль. Родившийся в России, прошедший «парижскую школу» в начале ХХ века, близкий друг Амедео Модильяни, Хаима Сутина и Пабло Пикассо, покоривший в послевоенные годы США, и умерший на Капри — Жак Липшиц стал ярким художественным «выразителем» своего времени.

В экспозицию вошло более 100 работ мастера из государственных и частных собраний разных стран. Среди них всемирно известные скульптуры, созданные по библейским и мифологическим мотивам — «Иаков и ангел» (1931 г.), «Давид и Голиаф» (1933 г.), «Похищение Европы II» (1938 г.) и «Тесей» (1942 г.). Здесь же можно увидеть рисунки тушью, цветными мелками, карандашом, а также дневниковые записи, фотографии.

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Культурная хроника
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