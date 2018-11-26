Гуркин или Рерих: чьим именем назовут аэропорт в Горно-Алтайске?

Горно-Алтайск, , 11:09 — REGNUM Жители Республики Алтай активно подключились к голосованию, организованному в рамках акции «Великие имена России». Они отдали в общей сложности более 78,5 тысяч голосов, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Из выдающихся соотечественников, именами которых может быть назван аэропорт в Горно-Алтайске, лидируют двое. Это философ, художник Николай Рерих (47% голосов) и художник, общественный деятель Григорий Чорос-Гуркин (49%). Также в лист голосования попал Герой Советского Союза, артиллерист Илья Шуклин, но за него участники акции отдали пока всего 3% (3067 голосов).

Для тех, кто не пользуется социальными сетями и интернетом, в Горно-Алтайске проводится анкетирование. Точки «Волонтёров Победы» работают в разных частях Горно-Алтайска. Полученные данные волонтёры регулярно отправляют организаторам акции для отображения результатов на сайте проекта, — информирует сегодня, 26 ноября, официальный сайт региона.

Как уже сообщало ИА REGNUM, имена, которые по итогам проекта выберут россияне, дополнят официальные наименования 45 российских аэропортов международного и федерального значения, в их число вошел и аэропорт Горно-Алтайска. Голосование завершается 30 ноября, а 5 декабря в Москве в ходе Всероссийского форума добровольцев будут объявлены победители.

Аэропорт в Горно-Алтайске появился в 1968 году. В советский период он обслуживал рейсы в населённые пункты Горно-Алтайской автономной области, а также в Барнаул и Новосибирск. В начале 1990-х и до закрытия на реконструкцию в 2011 году регулярные рейсы не осуществлялись из-за экономического спада и резкого снижения пассажиропотока. В 2007 году в аэропорт прибыл первый самолёт за десять лет из Москвы («Шереметьево»). Статус международного аэропорт в Республике Алтай получил в 2016 году.

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