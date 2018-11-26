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Вторые «Фантастические твари» собрали в России уже более 1,3 млрд рублей

Культура

Картина опустилась в российском прокате на второе место, при этом она продолжает лидировать на международном кинорынке

Москва, 26 ноября 2018, 10:59 — REGNUM  За вторые выходные показов лента режиссёра Дэвида Йейтса «Фантастические твари: преступления Грин-де-Вальда» собрала в российском кинопрокате за 11 дней показов более 1,3 млрд рублей. Об этом 25 ноября сообщил портал Kinobusiness.

При этом, как отмечает издание, фильм не без труда, но все-таки занял первую строчку в международном прокате, сумма общемировых сборов составила $439,7 млн рублей. В России же место лидера заняла анимационная картина «Ральф против интернета», ей удалось собрать в первые выходные показов более 400 млн рублей.

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Напомним, в фильме «Фантастические твари: преступления Грин-де-вальда» снялись такие известные актёры, как Джонни Депп, Эзра Миллер, Эдди Редмэйн, Джуд Лоу и Каллум Тернер. Премьера картины в России прошла 15 ноября 2018 года.

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