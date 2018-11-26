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Путин поздравил диктора Анну Шатилову с юбилеем

Культура

Президент назвал диктора легендой отечественного телевидения

Москва, 26 ноября 2018, 10:50 — REGNUM  Сегодня, 26 ноября, президент РФ Владимир Путин поздравил диктора телевидения и радио Анну Шатилову с юбилеем. Известному диктору исполнилось 80 лет, сообщается на сайте Кремля.

Президент назвал Анну Николаевну легендой отечественного телевидения и отметил её удивительное обаяние и интеллигентность, уважительное отношение к зрителю.

«Эти качества служат образцом профессионального мастерства, беззаветной преданности своему призванию», — подчеркнул глава государства и пожелал здоровья и благополучия.

Справка ИА REGNUM :

Анна Шатилова (26 ноября 1938 года) — диктор телевидения и радио, народная артистка РСФСР. Работала на телевидении с 29 162 года. В основном Шатилова работала в творческом союзе с Игорем Кирилловым. Чтобы сохранить красивый голос, диктор перед выступлением особым образом его настраивает.

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