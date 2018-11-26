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Verdi Gala: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов на сцене Большого театра

Культура

За дирижерским пультом — Микеланджело Мацца

Москва, 26 ноября 2018, 10:39 — REGNUM  26 ноября на Исторической сцене Большого театра состоится знаменательный концерт — оперные звезды Анна Нетребко (сопрано) и Юсиф Эйвазов (тенор) исполнят сочинения выдающего итальянского композитора Джузеппе Верди. Совместное выступление артистов пройдет в сопровождении Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова, за дирижерский пульт встанет маэстро Микеланджело Мацца.

В спектакле Большого театра ведущие голоса оперной сцены уже выступали, но в концерте примут участие впервые. Также в этот вечер на прославленную сцену выйдут американская звезда Долора Заджик (меццо-сопрано) и солист Большого театра Эльчин Азизов (баритон).

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Культурная хроника
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