Verdi Gala: Анна Нетребко и Юсиф Эйвазов на сцене Большого театра

Москва, , 10:39 — REGNUM 26 ноября на Исторической сцене Большого театра состоится знаменательный концерт — оперные звезды Анна Нетребко (сопрано) и Юсиф Эйвазов (тенор) исполнят сочинения выдающего итальянского композитора Джузеппе Верди. Совместное выступление артистов пройдет в сопровождении Большого симфонического оркестра им. П. И. Чайковского, Государственного академического русского хора им. А.В. Свешникова, за дирижерский пульт встанет маэстро Микеланджело Мацца.

В спектакле Большого театра ведущие голоса оперной сцены уже выступали, но в концерте примут участие впервые. Также в этот вечер на прославленную сцену выйдут американская звезда Долора Заджик (меццо-сопрано) и солист Большого театра Эльчин Азизов (баритон).