«Глиняных дел мастера»: иркутским школьникам прививают любовь к керамике

Иркутск, , 10:34 — REGNUM В трех деревнях Эхирит-Булагатского района Иркутской области (Ново-Николаевске, Муромцовке и Хабаровске) стартовал проект «Глиняных дел мастера: развитие территорий через создание центров народного ремесла». Его на средства президентского гранта реализуют сотрудники НКО «Данко», организовывая классы по керамике для учителей и школьников. Подробности сообщают «Вести-Иркутск».

По словам самих учеников, уроки по керамике больше похожи на весёлую игру или конкурс: вместе с педагогом дети учатся работать с глиной, слой за слоем создают цветочные горшки, вазы и игрушки.

По признанию ученицы шестого класса Аллы Мироновой, у неё лучше всего получаются фигуры животных:

«Мне нравится мять глину, нравится её податливость, интересно лепить».

Кстати, на творческих факультативах учат не только лепке: детям и преподавателям преподают весь процесс, начиная от подготовки глины и заканчивая обжигом и раскраской изделий.

«Очень важно понимать технологию работы с глиной, знать как она приготавливается, при каких температурах высушивается, обжигается, и как её потом можно красить», — пояснил директор НКО «Данко» Максим Земляков.

Аналогичные занятия «Данко» проводят и в двух соседних населённых пунктах.

«У нас очень талантливые дети. Они с удовольствием участвуют в разных выставках. Они рисуют, достигают немалых высот в этом направлении», — поделилась наблюдением директор школы села Новониколаевск Оксана Сафонова.

Кстати, уроки керамики в Новониколаевске проходят не случайно. Всего в пяти километрах от деревни Муромцовки близко к поверхности находится месторождение каолиновых огнеупорных глин. С 1995 года на участке глину добывал Ангарский керамический завод. Но потом из-за финансовых трудностей завода добыча была прекращена. Залежи глины возле Муромцовки специалисты оценивают в 12 млн тонн.

По словам сотрудников НКО «Данко», Ново-Николаевская глина отличного качества, в ней мало песка. В ходе учебного процесса педагоги намерены работать только с этим местным материалом. Пока объемы месторождения достаточно большие, специальных разрешений на добычу не нужны. Но, возможно, в будущем придется прорабатывать и этот вопрос.

МОУ Ново-Николаевская СОШ Эхирит-Булагатского района Иркутской области находится в 55 км от районного центра — п. Усть-Ордынский. Это одна из самых отдаленных школ района, основана в 1923 году.

Напомним, перечень получателей грантов на развитие гражданского общества Президента РФ был обнародован 31 мая 2018 года по итогам проведённого конкурса. В этот список вошла 1 551 некоммерческая неправительственная российская организация.

На первый грантовый конкурс 2018 года из Сибирского федерального округа было подано 1189 проектов. Из них 1087 были допущены до независимой экспертизы. Иркутская область стала в нем лидером по СФО: общественники региона представили на конкурс 194 проекта. Победителями были признаны 34 проекта, в том числе, проект «Глиняных дел мастера: Развитие территории через создание Центров народного ремесла», который реализует Иркутская городская общественная организация работников науки, образования, культуры «Данко». Сумма гранта составила 1 611 240 рублей.