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Группа «Би-2» представила во Владивостоке новый альбом

Культура

На концерте группа представила свой новый альбом «Горизонт событий», средства на выпуск которого собирали при помощи краудфандинговой кампании

Владивосток, 26 ноября 2018, 10:06 — REGNUM  Музыканты рок-группы «Би-2» поделились своими эмоциями по поводу концерта, который 25 ноября состоялся во Владивостоке, о чём основатель коллектива Лёва Би-2 (Егор Бортник) поделился в своём Instagram. На музыкальном мероприятии группа представила новый альбом «Горизонт событий».

«Владивосток, это был #Владивосторг! Спасибо огромное!», — написал музыкант Егор Бортник в описании к выложенной фотографии, на снимке он запечатлен на фоне концертной площадки.

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Во Владивостоке участники «Би-2» исполнили композиции из своего нового альбома «Горизонт событий» (десятая пластинка группы), который вышел в сентябре 2017 года. Выпуск «Горизонта событий» сопровождается масштабным гастрольным туром. Деньги на выпуск этого альбома группа собирала при помощи краудфандинговой кампании.

Напомним, ранее группа «Би-2» анонсировала новый совместный концерт с театральным коллективом «Квартет И». Шоу пройдёт в концертном зале Crocus City Hall 20 марта 2018 года, его продолжительность составит 2 часа 30 минут.

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