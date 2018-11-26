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В Обнинске проходит выставка произведений мастеров русского искусства

Культура

Экспозиция будет открыта до 8 января 2019 года

В Обнинске проходит выставка произведений мастеров русского искусства
Иллюстрация: Portal-kultura.ru
Картина художника Аркадия Пластова

Обнинск, Калужская область, 26 ноября 2018, 09:51 — REGNUM  В Музее истории города Обнинска Калужской области проходит выставка произведений живописи, графики и скульптуры ведущих мастеров русского искусства из частных коллекций «Песня о Родине». Она организована при сотрудничестве с культурно-историческим центром «Боровский край».

Как сообщили 26 ноября корреспонденту ИА REGNUM в музее, в экспозицию вошли произведения народных и заслуженных художников Аркадия Пластова, Гелия Коржева, Фёдора Решетникова, Алексея Грицая, Михаила Переяславца, Николая Зайцева, Владимра Коркодыма и других.

1 декабря состоится творческая встреча с художниками — участниками выставки «Песня о Родине».

Выставка мастеров русского искусства из частных коллекций «Песня о Родине» будет проходить в Обнинске по 8 января 2019 года.

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