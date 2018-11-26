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Сцену смерти персонажа Болдуина в «Миссия невыполнима 6» придумал сам Круз

Культура

Создатели фильма рассказали о том, какие с ней возникли проблемы

Лос-Анджелес, США, 26 ноября 2018, 09:04 — REGNUM  Том Круз лично придумал, как будет сниматься финальная сцена для руководителя ОМН Алана Хенли, которого в фильме «Миссия невыполнима: последствия» сыграл Алек Болдуин. Об этом 26 ноября сообщил портал Cinema Blend.

О том, как проходили съемки картины Том Круз и режиссёр Кристофер МакКуорри рассказали журналистам, комментируя выход фильма на Blu-ray. Они сообщили, что идея съемок финальной сцены, в которой Алан Хенли говорит Итану Ханту «иди» принадлежала самому Крузу. Также они рассказали о возникших проблемах: в день съемок сцены Круз не смог подойти на съемочную площадку, а Болдуин в этот момент был прооперирован. В итоге актер записал свою игру на iPhone.

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Напомним, фильм «Миссия невыполнима: последствия» вышел на экраны кинотеатров в июле 2018 года. При бюджете $178 млн сумма его общемировых сборов составила более $791 млн.

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