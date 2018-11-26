Disney опубликовал трейлер нового «Короля Льва»

Вашингтон, 26 ноября 2018, 08:31 — REGNUM Американская студия Walt Disney 22 ноября опубликовала в YouTube официальный трейлер обновленного мультфильма «Король Лев» (Lion King), который за четверо суток собрал около 39 млн просмотров.
В трейлере представлена новая версия знаменитой сцены, на которой обезьяна-мандрил поднимает на руки маленького львенка и демонстрирует нового царя зверей собравшимся животным.
В комментарии к ролику указывается, что обновленный «Король Лев» режиссера Джона Фавро выйдет на экраны кинотеатров 19 июля 2019 года.
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