В Ростове-на-Дону подвели итоги фестиваля школьных театров

Ростов-на-Дону, , 07:54 — REGNUM Театральный фестиваль школьных театров и детских театральных студий «Золотые зерна» прошёл в концертном зале Ростовского государственного экономического университета в третий раз. Мероприятие проводится в третий раз под эгидой Южного федерального университета, сообщает 26 ноября пресс-служба вуза.

«В этом году в конкурсе театральных постановок приняли участие более 100 школ Ростовской области и Ростова-на-Дону. Участники представили жюри 112 видеоработ — видеоверсию спектакля, поставленного по сказке изучаемой культуры», — говорится в сообщении.

Всего в театральном конкурсе была выделена 21 номинация. Жюри оценило режиссерскую составляющую конкурсной работы, актерские способности ребят, видеооформление работы.

Лучшими театральными работами были признаны постановки «Как Сашко свою сестру проучил» (Школа №16) и «Одна капля меда» (Лицей №69). Лауреатами в номинации «Лучший спектакль» стали «Лучшая мама» русской культуры (Школа №115), «На восточные мотивы» узбекской культуры (СОШ №2 имени А.А. Араканцева Семикаракорска) «Волшебная подушка» корейской культуры (АСОШ N2 Аксая), «Совет отца» армянской культуры (СОШ N2 села Чалтырь).

В рамках конкурса прошло и зрительское голосование за работы участников. По его итогам победителями в этой номинации стали 13 школ Ростова-на-Дону и области, каждая из которых набрала более 1,5 тысячи голосов.

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