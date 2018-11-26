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Блокбастер «Робин Гуд: начало» провалил первые выходные проката

Культура

Фильму с Тероном Эджертоном не помогли даже длинные выходные праздника Дня благодарения

Лос-Анджелес, США, 26 ноября 2018, 07:54 — REGNUM  Фильм «Робин Гуд: начало» выступил в первые выходные проката хуже всех других фильмов 2018 года с бюджетом более $90 млн. Об этом 25 ноября сообщил портал The Wrap.

Картина режиссёра Отто Батхёрста смогла собрать в США в период пятидневных выходных праздника Дня благодарения лишь $14 млн. Утверждается, что при этом её бюджет составил около $100 млн. Сумма общемировых сборов фильма оказалась равна $22,8 млн.

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Напомним, главную роль в ленте «Робин Гуд: начало» исполнил актер Тэрон Эджертон, в качестве продюсеров проекта выступили Леонардо ДиКаприо и Дженнифер Дависсон. Сценарий к фильму написали Бен Чендлер и Дэвид Джеймс Келли.

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