В Сибирском медуниверситете прошёл кросс-культурный фестиваль

Томск, , 07:31 — REGNUM Сибирский государственный медицинский университет провёл кросс-культурный фестиваль «Melting Pot», который объединил на одной площадке как русскоговорящих, так и иностранных студентов. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба вуза.

В рамках мероприятия были организованы различные зоны, такие как «Национальная кухня», «Национальные праздники», «Открытые лекции», «Творчество» и «Национальный костюм». В них студенты студенты знакомили друг друга с культурой своего народа, обычаями, традиционной едой, костюмами, а также языком.

Завершился фестиваль праздничным концертом, участниками которого стали учащиеся томских вузов, а также вузов, входящих в состав научно-образовательного медицинского кластера «Сибирский». Студенты представили творческие номера, отражающие культуру их народа, а Гран-при фестиваля получил вокальный ансамбль «ТЭНГЭРИ», представляющий бурятскую культуру. В состав ансамбля входят студенты различных университетов Томска.

Отмечается, что мероприятие прошло в рамках межкультурного диалога. В будущем СибГМУ продолжит работу с другими вузами над формированием единой платформы по обмену опытом и дальнейшему сотрудничеству в области межкультурного диалога и работе с иностранными студентами. По этому случаю на закрытии Регионального студенческого форума объединений иностранных студентов было подписано соглашение о создании «Межвузовского международного студенческого центра».

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