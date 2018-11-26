Трейлер нового «Короля Льва» поставил рекорд по числу просмотров

Бербанк, США, , 07:29 — REGNUM Трейлер ремейка анимационного фильма «Король Лев» компании Disney за первые 24 часа после публикации набрал более 224,6 млн просмотров. Об этом 25 ноября сообщил портал Digital Spy.

Отмечается, что по этому показателю он занял второе место среди рекламных роликов фильмов за всю историю кинематографа. На первом месте находится трейлер кинокомикса «Мстители: война бесконечности», который смог в первые сутки после публикации набрать более 238 млн просмотров.

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Напомним, ремейк «Короля Льва» снимал режиссер Джон Фавро, свой голос главному герою — льву Симбе подарил актер Дональд Гловер. Львицу Налу озвучила певица Бейонсе. На большие экраны картина выйдет 19 июля 2019 года.

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