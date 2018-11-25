Воскресенье, 25 Ноября 2018 года
23:01:21 МСК

В Санкт-Петербурге проходит выставка «100 лет Театру Деммени»

Культура

Она посвящена 100-летию старейшего в России театра марионеток

Санкт-Петербург, 25 ноября 2018, 21:55 — REGNUM  В Шереметевском дворце — филиале Музея театрального и музыкального искусства в Санкт-Петербурге открылась выставка «100 лет Театру Деммени. Впервые в России и Европе». Экспозиция посвящена юбилею первого государственного профессионального театра кукол России. На выставке зрители могут увидеть марионетки из самых знаменитых спектаклей труппы, поставленных по произведениям Шекспира, Мольера, Сервантеса, Гоголя, Чехова и многих других классиков литературы. Всего же в коллекции театра более 1000 уникальных кукол.

Евгений Сергеевич Деммени — режиссер, педагог, теоретик кукольного искусства. Более 45 лет руководил Ленинградским государственным кукольным театром.

Если Вы заметите ошибку в тексте, выделите её и нажмите Ctrl + Enter, чтобы отослать информацию редактору.
Культурная хроника
×

Сброс пароля

Вход / Регистрация
E-mail *
Пароль *
Имя *
Фамилия
Регистрируясь, вы соглашаетесь с условиями
Положения о защите персональных данных
Забыли пароль?
E-mail
Назад Сбросить