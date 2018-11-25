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Кипелов: «У меня особое отношение к Санкт-Петербургу»

Культура

Отсюда начался творческий путь известного рок-музыканта

Санкт-Петербург, 25 ноября 2018, 18:02 — REGNUM  Известный рок-музыкант Валерий Кипелов рассказал о своем особом отношении к Санкт-Петербургу, сообщает 25 ноября телеканал РЕН ТВ.

«У меня особое отношение к Санкт-Петербургу, поскольку это первый город, в котором я вышел на профессиональную сцену», — отметил музыкант.

Также Кипелов поделился своими творческими планами на будущее: артист собирается выпустить новый альбом.

«Надо подумать над новым шоу, хотелось, чтобы это был новый материал, может, это будет макси-сингл, который будет состоять, там, из песен трех», — заявил Кипелов.

Напомним, Валерий Кипелов прежде был вокалистом известной рок-группы «Ария», после распада которой основал свой проект. В 2003 году группа «Кипелов» представила свой первый концерт «Путь наверх».

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