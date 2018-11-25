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Актриса Екатерина Шпица поздравила страну с днем матери

Культура

Актриса снялась в клипе Дениса Клявера

Актриса Екатерина Шпица поздравила страну с днем матери
Svklimkin
Катерина Шпица

Пермь, 25 ноября 2018, 17:58 — REGNUM  Известная актриса Катерина Шпица снялась в клипе, посвященном дню матери, сообщает 25 ноября издание «Аргументы и факты».

Автором клипа выступил Денис Клявер, сняв ремейк на собственную песню «Когда ты станешь большим».

В проекте приняли участия известные мамы страны, среди которых певицы и актрисы, в их числе и оказалась Катерина Шпица. Любопытен тот факт, что все участники клипа поют голосом Клявера.

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