Новая историческая пьеса о Нахимове ставится в Архангельске

Владимир Станулевич, , 16:48 — REGNUM

В молодежном театра В.П.Панова прошло чтение новой исторической пьесы драматурга Сергея Коковкина «Шквал». Главное действующее лицо — Павел Степанович Нахимов, будущий адмирал, защитник Севастополя, трижды бывавший в Архангельске. Это не первая пьеса о прошлом Русского Севера, которую театр заказывает драматургу. До нее ставились «Россия Молодая» по роману Юрия Германа, «Аки раненный лев» о М.В.Ломоносове» и «Страстотерпцы» — о судьбе свергнутого Императора Иоанна VI, прожившего в заключении в Холмогорах несколько лет.

Известно, что Павел Нахимов молодым лейтенантом состоял в 1825—1826 годах в экипаже строящегося в Соломбале линейного корабля «Азов» и ушел с ним в Кронштадт, а затем в Средиземное море, где принял участие в Наваринском сражении 1827 года. Тогда союзная англо-русско-французская эскадра разгромила турецкий флот, а линкор «Азов» потопил 5 турецкий кораблей и первым в русском флоте получил кормовой Георгиевский флаг. На корабле с Нахимовым одновременно служили будущие адмиралы — защитники Севастополя В.И.Истомин и В.А.Корнилов.

Но в пьесе немного сражений — действие заключается в диалогах Нахимова с его ангелом-хранителем, и в поисках неверных жизненных поворотов выбранных будущим адмиралом. Грехов, которые не отпускают, тяготят, моряка.

Сергей Коковкин взялся за пьесу, припомнив, что является дальним родственником Павла Степановича Нахимова по линии двоюродного брата отца адмирала. В ходе работы драматург поднял многие доступные архивы, переписывался с музеями Севастополя, нашел следы многолетней привязанности Павла Нахимова к дочери английского адмирала Кодрингтона и причины его тяжелой болезни.

Зал молодежного театра был полон, чтение заняло 2,5 часа, режиссер Виктор Панов планирует поставить пьесу в течение года. Предварительно в спектакле будут задействованы 12−15 актеров, есть желание режиссера сделать фоном действия морскую воду.