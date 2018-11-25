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Общественность Перми обсудила работу Теодора Курентзиса

Культура

Представители интеллигенции провели клуб «Голый король – 2. Новейшая история пермской оперы», ставший логическим продолжением дискуссии, начатой около года назад

Общественность Перми обсудила работу Теодора Курентзиса
Иллюстрация:  Фото Дмитрий Дубинский
Теодор Курентзис

Пермь, 25 ноября 2018, 17:11 — REGNUM  Общественность Пермского края подвела итоги работы Пермского театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса, сообщает 25 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Представители интеллигенции провели клуб «Голый король — 2. Новейшая история пермской оперы», ставший логическим продолжением дискуссии, начатой около года назад.

Участники констатировали, что кризис в единственном музыкальном театре региона усугубляется, подтверждением тому стало не только значительное сокращение репертуара, но также отток зрителей и падение качества постановок.

Кроме того, руководство театра обвиняется в нарушении Государственного задания, что привело к исковому заявлению в прокуратуру края.

Также участники клуба выразили недоумение по поводу выдвижение Курентзиса на звание «Почетного гражданина Пермского края», что, по их мнению, приведет к дискредитации Законодательного собрания края, а также падению статуса награды.

Напомним, Теодор Курентзис был назначен художественным руководителем Пермского театра оперы и балета в 2011 году. С тех пор в театре наблюдается значительный кризис, вызванный резким сокращением репертуара, а также фактическим отсутствием маэстро в регионе, предпочитающим гастрольную деятельность работе в Перми.

Читайте ранее в этом сюжете: Прокурор проверит возможное нарушение госзадания в Пермском оперном театре

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Общественная жизнь Пермского края
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