Общественность Перми обсудила работу Теодора Курентзиса

Пермь, , 17:11 — REGNUM Общественность Пермского края подвела итоги работы Пермского театра оперы и балета под руководством Теодора Курентзиса, сообщает 25 ноября корреспондент ИА REGNUM.

Представители интеллигенции провели клуб «Голый король — 2. Новейшая история пермской оперы», ставший логическим продолжением дискуссии, начатой около года назад.

Участники констатировали, что кризис в единственном музыкальном театре региона усугубляется, подтверждением тому стало не только значительное сокращение репертуара, но также отток зрителей и падение качества постановок.

Кроме того, руководство театра обвиняется в нарушении Государственного задания, что привело к исковому заявлению в прокуратуру края.

Также участники клуба выразили недоумение по поводу выдвижение Курентзиса на звание «Почетного гражданина Пермского края», что, по их мнению, приведет к дискредитации Законодательного собрания края, а также падению статуса награды.

Напомним, Теодор Курентзис был назначен художественным руководителем Пермского театра оперы и балета в 2011 году. С тех пор в театре наблюдается значительный кризис, вызванный резким сокращением репертуара, а также фактическим отсутствием маэстро в регионе, предпочитающим гастрольную деятельность работе в Перми.

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