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Пермская библиотека может взять на работу кота

Культура

Однако платить ему никто не собирается

Пермь, 25 ноября 2018, 16:43 — REGNUM  Пермская библиотека имени Горького возьмет на работу кота, должность которого значится как «библиокот» сообщает 25 ноября 59.ru.

Идея работникам культурного учреждения пришла в голову после того, как они узнали о том, что в Эрмитаже проживает кот по кличке Ахилл.

Однако сотрудники библиотеки подчеркнули, что кормить животное у них возможности нет, поэтому животное будет содержаться за счет помощи добровольцев и посетителей учреждения.

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Общественная жизнь Пермского края
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