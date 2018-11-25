Аль Пачино сыграет в кино «Короля Лира»

Вашингтон, , 16:42 — REGNUM Известный голливудский актер Аль Пачино сыграет главную роль в экранизации пьесы Уильяма Шекспира «Король Лир», сообщает 25 ноября InterMedia.

Режиссером фильма станет Майкл Редфорд, известный своей работай над такими картинами как «Танцы в «Голубой игуане» и «Эльза и Фред».

«Работа над «Лиром» — это то, к чему стремятся все актеры и режиссеры. Аль Пачино мечтал об этом несколько лет. Я думаю, что он заслужил эту роль», — подчеркнул Редфорд.

Напомним, Аль Пачино уже принимал участие в экранизации пьес Уильяма Шекспира. В 2004 году он сыграл роль еврея Шейлока в «Венецианском купце».

«Король Лир» пользуется большой популярностью в киноискусстве, за последние 100 лет было снято свыше 30 картин, посвященных данному произведению. Среди выдающихся шедевров мирового кинематографа также значится работа Григория Козинцева, снявшего фильм по шекспировской трагедии в 1970 году.

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