Выставка работ Куинджи привлекла огромное внимание жителей Москвы

Москва, , 16:09 — REGNUM Выставка работ Архипа Куинджи в Третьяковской галерее в Лаврушинском переулке привела к образованию огромной очереди, сообщает 25 ноября телеканал «360».

На экспозиции представлено свыше 180 работы крупнейшего российского пейзажиста. Посмотреть их совершенно бесплатно может любой желающий. Выставка Куинджи последний раз состоялась в галерее в 1992 году.

«Для нас очередь — это, честно признаемся, не в новинку. И мы стараемся всячески сделать более комфортным пребывание людей в этой очереди. К сожалению, сегодня холодно, но тем более приятно, что люди пришли в этот день и, несмотря на не самую благоприятную погоду, считают нужным потратить свое время, в воскресенье, чтобы прийти и посмотреть выставку Куинджи», — подчеркнула заместитель генерального директора Третьяковки Татьяна Мрдуляш.

Напомним, бесплатная выставка работ Архипа Куинджи проходит в рамках акции «Культурный марафон», организованной при поддержке министерства культуры России. В ней участвуют, помимо Третьяковки, Русский музей в Санкт-Петербурге, Тульский государственный музей оружия, а также Музей мирового океана в Калининграде.

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