Полиция России создала клип на песню «Незримый бой»

Москва, , 21:41 — REGNUM Правоохранительные органы России почтили память известного композитора Марка Минкова записав видеоклип на музыку из песни «Незримый бой», сообщает 25 ноября Пятый канал.

Песня была создана для телесериала «Следствие ведут знатоки», однако очень быстро приобрела широкую популярность и стала неофициальным гимном сотрудников милиции, а в последующем и полиции.

«В акции приняли участие полицейские по всей России. Участковые уполномоченные полиции, кинологи, госавтоинспекторы, представители других служб играли сольно, некоторые собрали целый оркестр. Аккомпанировали на музыкальных инструментах, в том числе являющихся неотъемлемой частью культуры и быта многонационального народа нашей страны. Из отдельных фрагментов смонтировано единое выступление», — отметила пресс-секретарь МВД России Ирина Волк.

Напомним, Марк Минков родился 25 ноября 1944 года и скончался 29 мая 2012 года. 25 ноября он отметил бы свою 74-ю годовщину со дня рождения.