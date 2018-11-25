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Хоккейный клуб «Авангард» пригласил Наталью Орейро на корпоратив

Культура

Актриса и певица еще не отреагировала на предложение

Москва, 25 ноября 2018, 16:03 — REGNUM  Хоккейный клуб «Авангард» пригласил известную латиноамериканскую певицу и актрису Наталью Орейро выступить на новогоднем корпоративе, говорится 25 ноября в официальной группе клуба в социальной сети «Вконтакте».

"Узнали интересную новость! И, пользуясь случаем: Наталия, может быть, вы согласитесь выступить у нас на новогоднем корпоративе? Это весело!», — подчеркивают администраторы группы, посвященной клубу «Авангард».

Напомним, Наталья Орейра пользуется большой популярностью в России, ее слава пришла после известного сериала «Дикий ангел», транслировавшегося на российском телевидении в 1999 и 2000 годах.

Недавно Орейра сняли клип в подмосковной Балашихе, что и стало причиной подобного приглашения со стороны хоккейного клуба.

Читайте ранее в этом сюжете: Наталья Орейро сняла клип в Балашихе

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