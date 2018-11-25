«Человек который удивил всех» получил Гран-при на кинофестивале во Франции

Цитата из к/ф «Человек, который удивил всех». реж Наташа Меркулова, Алексей Чупов. 2018. Россия, Эстония, Франция

Онфлер, Франция, , 14:27 — REGNUM Во французской коммуне Онфлер прошел кинофестиваль, посвященный российскому кино, сообщает 25 ноября News.ru.

Лучшей картиной на мероприятии признан фильм «Человек, который удивил всех», режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.

Также призами были отмечены фильмы «Подброссы» Ивана Тврдовского и лента «Кровь» Артема Темникова.

Напомним, российское кино вызывает большой интерес в странах Европейского союза, многие отечественные авторы часто отмечаются наградами престижных кинофестивалей.

Кроме того, ряд российских бизнесменов готовы инвестировать в данную отрасль искусства. Так, Роман Абрамович заявил о желании инвестировать в кино порядка $6 млрд.

Читайте ранее в этом сюжете: В Калуге открыли первый кинозал с просмотром фильмов в 3D-формате