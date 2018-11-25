«Человек который удивил всех» получил Гран-при на кинофестивале во Франции

Онфлер, Франция, 25 ноября 2018, 14:27 — REGNUM Во французской коммуне Онфлер прошел кинофестиваль, посвященный российскому кино, сообщает 25 ноября News.ru.
Лучшей картиной на мероприятии признан фильм «Человек, который удивил всех», режиссеров Натальи Меркуловой и Алексея Чупова.
Также призами были отмечены фильмы «Подброссы» Ивана Тврдовского и лента «Кровь» Артема Темникова.
Напомним, российское кино вызывает большой интерес в странах Европейского союза, многие отечественные авторы часто отмечаются наградами престижных кинофестивалей.
Кроме того, ряд российских бизнесменов готовы инвестировать в данную отрасль искусства. Так, Роман Абрамович заявил о желании инвестировать в кино порядка $6 млрд.
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