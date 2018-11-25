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25 ноября посещение Третьяковской галереи и Русского музея будет бесплатным

Культура

Бесплатно можно будет посмотреть всего 4 музея

25 ноября посещение Третьяковской галереи и Русского музея будет бесплатным
Юрий Вердеревский © ИА Красная Весна
Русский музей. Санкт-Петербург

Москва, 25 ноября 2018, 13:06 — REGNUM  Министерство культуры объявило о проведении акции «Культурный марафон». Ее организатором выступает благотворительный фонд «Система». 25 ноября вход в четыре музея — Третьяковскую галерею в Москве, Русский музей в Петербурге, Тульский государственный музей оружия и в Музей Мирового океана в Калининграде — будет свободным. Более того, в этот день можно будет посетить кроме постоянной экспозиции еще и выставки. В том числе и практически недоступную из-за большего наплыва посетителей выставку работ замечательного русского пейзажиста Архипа Куинджи.

Министерство культуры также рассматривает вопрос о бесплатном посещении музеев детьми и молодыми людьми до 16 лет.

Надо заметить, что практика одного бесплатного дня в месяц для посещения ведущих музеев существует давно в большинстве европейских стран.

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Культурная хроника
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