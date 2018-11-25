Dota 2, Баба Яга и Дейенерис Таргариен: фестиваль поп-культуры в Петербурге

Санкт-Петербург, , 10:01 — REGNUM Люк Скайуокер из «Звёздных войн», Дейенерис Таргариен из «Игры престолов», герои World of Warcraft, княгиня Анастасия и даже Баба Яга и Царевна-лягушка… Комиксы, переодевания в персонажей аниме, инди-игры и киберспортивные матчи по популярным проектам… Всё это, казалось бы, напоминает какую-то непривычную для восприятия обывателя смесь из самых неожиданных ингредиентов, однако в результате они весьма гармонично сочетаются друг с другом. Только если в реальности эти элементы сосуществуют в мире, разделённом географически, культурно, социально или исторически (и поэтому часто мало пересекаются), то оказавшись вместе на одной закрытой площадке, демонстрируют условность всевозможных границ. Здесь, например, Баба Яга может любезно общаться с японскими принцессами.

24 и 25 ноября в Северной столице России в СКК «Петербургский» проходит фестиваль компьютерных игр, киберспорта, косплея и комиксов Ava Expo + Game Planet 2018. Первый стартовал в Санкт-Петербурге уже в 12-й раз, второй — третий (теперь является одним из крупнейших российских фестивалей, посвященных киберспорту и видеоиграм).

Всего через час после официального открытия мероприятия на сцене Ava Expo начался конкурс косплея, участие в котором приняло несколько десятков человек. Фанаты, переодетые в костюмы любимых героев фильмов, сериалов, аниме, сказок и видеоигр, представили свои одеяния под тематическую музыка, а некоторые даже показали мини-сценки. После дефиле все они спустились со сцены на землю и гуляли по спортивно-культурному комплексу в числе рядовых гостей.

Косплеерша Ксения, представившая на фестивале костюм по вселенной «Лига легенд» Катарины, в интервью корреспонденту ИА REGNUM рассказала, что занимается тематическим созданием костюмов с 2003 года, а в петербургском фестивале участвует каждый год. По словам Ксении, Ava Expo стало гораздо шире по сравнению с тем, что было в начале. Например, среди тех, кто представляет свои стенды на мероприятии, появилось много не только любительских проектов, но и профессиональных.

Свои костюмы Ксения делает полностью сама. Один образ готовится в среднем три месяца, если считать время на закупку материалов.

«В некоторых костюмах можно сходить на пару фестивалей, но обычно я стараюсь в год хотя бы 2−3 сделать», — поделилась участница косплей-ивента.

Что касается киберспортивных турниров, то в 2018 году на фестивале проходит впервые в СНГ турнир Royal Mix по Fortntie, который считается самой популярной игрой на видеостриминговом сервисе Twitch. Проходят турнир и по Dota 2, очередь на который из юных геймеров выстраивается на часы вперёд. Мини-матчи и шоу-матчи по игре Artifact (коллекционная карточная онлайн-игра по мотивам Dota 2) организованы за несколько дней до официального выхода в тираж (28 ноября). Правда, чтобы сыграть всего 15−20 минут желающим приходится запасаться терпением.

Такая же ситуация с играми Call of Duty: Black Ops 4 (шутер от первого лица), Hitman 2 (мультиплатформер в жанре стелс-экшен) и LEGO DC Super Villians (приключенческий мультиплатформер для Microsoft Windows, Xbox One, PlayStation 4 и Nintendo Switch), которые на фестиваль привезла компания «Софтклаб». Поток игроков кажется бесконечным. Причём многих юных игроков на мероприятие приводят родители (или наоборот). И пока геймеры развлекаются, они сидят на трибунах (организованы здесь как зона отдыха), но чаще всего играют и развлекаются сами.

Отдельная зона отведена инди-играм, где можно протестировать ещё не выпущенные новинки (19 разных проектов). Очереди здесь гораздо меньше или их нет вовсе, но, кажется, независимые разработчики видеоигр к этому привыкли.

Настольных игр здесь тоже немало. В отличие от зон с любителями компьютерных развлекательных проектов в среде «настольщиков» гораздо тише. Здесь чаще можно увидеть, как играет целая семья или компания друзей. На различные тематические мастер-классы обычно подбегают либо дети младшего возрасте, либо родители, решившие дать своим чадам (или себе?) немного свободы. Причём здесь есть как занятия со плетению ловцов снов (амулетов), так и рисование на графических планшетах или переодевание в персонажей аниме.

Публика постарше собирается в секции «Комикс-зона: лекции», где специалисты делятся своим опытом. Список тем разнообразный. Однако есть существенный технический минус: несмотря на наличие микрофонов, из-за шума вокруг слушать лекции довольно тяжело. И если для изучения стендов с комиксами или игры это несильно отвлекает, то впитывать новые знания явно мешает.

А вот в Холле создателей, куда заглядывают в основном журналисты и самые преданные фанаты, такой проблемы нет. Эта зона находится вдалеке от основного мероприятия. 24 ноября здесь, например, состоялась встреча с известным YouTube-блогером SnailKick. Позднее также выступил основатель портала с озвученными на русский язык аниме AniDub.com Анкорд.

Несмотря на то, что в основном посетители фестиваля высоко оценивают организацию мероприятия, всё же не все зоны, представленные в этом году, пришлись по душе гостям. В частности, один из зрителей Дмитрий поделился, что был разочарован подарочными наборами (входят в стоимость некоторых видов билетов).

«Они третий год подряд одни и те же контейнеры выдают», — рассказал гость.

Дмитрий подверг критике и фуд-корт. По его словам, в 2017 году выбор закусок был куда разнообразней. Что же касается косплей-ивента, то, по словам молодого человека, количество участников этого мероприятия уменьшилось, однако ряд костюмов, представленных в этом году, оказался весьма интересным. Высоко оценил Дмитрий и интерактивные зоны. Как в подтверждение его слов, в этот момент мимо нас пронеслась компания на скейтбордах в костюмах…

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