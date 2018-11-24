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Гражданская война после Гражданской войны: Якутия

Культура

Гражданская война в Якутии. М.: Пятый Рим, 2018

Гражданская война после Гражданской войны: Якутия

Андрей Мартынов, 24 ноября 2018, 20:18 — REGNUM  

Есть известный исторический анекдот о кочерге Витгинштейна, смысл которого заключается в вопросе: угрожал ли философ кочергой, и, если да, то кому? Кидал ли ее на пол или все-таки в Карла Поппера? В принципе этот рассказ может быть отнесен к любым воспоминаниям, повествующим об одном и том же событии или происшествии — ответы мемуаристов точно так же будут различными, а зачастую вообще противоположными.

И выяснение в них истины зачастую напоминает занимательные логические задачи, которые оставили Витгенштейн и Поппер и присутствовавший при их споре Рассел.

Именно так, с противоположных позиций воссоздает заключительный период Гражданской войны в России настоящий сборник воспоминаний. Он посвящен походу сибирской добровольческой дружины генерал-лейтенанта Анатолия Пепеляева на Якутск, с целью помочь местным повстанцам под руководством корнета Михаила Коробейникова. Сюжет, знакомый читателю по роману Михаила Юзефовича «Зимняя дорога».

К августу 1922 года, когда примерно 750 добровольцев начали свой путь, отряд Коробейникова уже выбили из Якутска, частично разбив и рассеяв, так что путь пепеляевцев был отчасти в никуда (правда, оставалась надежда на возможную поддержку местного населения). Объединившись с остатками коробейниковцев, белые заняли Нелькан, что в принципе не имело смысла, так как пал Владивосток и контрреволюция лишилась последней сколько-нибудь значимой базы на российской территории. Тем не менее, генерал продолжил сопротивление, но к весне следующего года потерпел окончательное поражение. Части белых удалось эвакуироваться, другие, в том числе и Пепеляев, попали в плен.

В книгу вошли воспоминания соратника Пепеляева генерал-майора Евгения Вишневского, основанные на его собственных дневниковых записях и материалах полковника Александра Андерса «Аргонавты белой мечты», а также мемуары их противника, остановившего продвижение дружины, красного командира Ивана Строда «В Якутской тайге», «Унгерновщина и семеновщина».

Мемуары отличаются не только оценками: «рыцари белой мечты» у Вишневского превращаются в «белогвардейщину, усиленно культивировавшую проституцию» у Строда. Интересно отношение к местному населению, якутам. Вишневский пишет в целом об их поддержке, стремясь объяснить все-таки имевшие место отказы в помощи гибкой политикой большевиков: «командующий советскими войсками Байкалов стремился, насколько возможно, смягчить советский режим и этим достиг того, что часть якутской интеллигенции… перешла на сторону Байкалова». Строд напротив, обвинял в первую очередь национальную элиту в сотрудничестве с контрреволюцией, жертвой которой стали «бесхитростные большие дети тайги, обманутые своей знатью».

Так что читателю же предстоит найти взвешенную срединную позицию между крайностями Гражданской войны, завершившейся физически, но продолжающейся на страницах мемуаров.

regnum author Андрей Мартынов
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