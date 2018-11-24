Власти Руанды хотят создать в Африке жизнеспособную киноиндустрию

Кигали, , 17:55 — REGNUM Власти Руанды заявили о своем намерении создать в Африке жизнеспособную киноиндустрию. Перспективы этого проекта были обсуждены на мероприятии в Кигали, которое посетили кинопродюсеры, финансисты и официальные лица государств континента. Об этом 23 ноября сообщил журнал The Hollywood Reporter.

https://twitter.com/THR/status/1066247565887324160

Форум прошел в столице Руанды в период с 21 по 23 ноября 2018 года. Одной из обсуждаемых тем была тема налоговых льгот для производителей фильмов. Несмотря на то, что по итогу мероприятия не было принято никаких решений, Совет по развитию Руанды пообещал уже в 2018 году предпринять «конкретные шаги» по запуску проекта.

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Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что лидеры Руанды и Катара подписали договор о сотрудничестве в экономической сфере. В частности, были заключены соглашения о сотрудничестве в сфере воздушного сообщения, инвестициях и торговле.

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