Сценаристу фильма DC «Хищные птицы» очень понравилось его полное название

Лос-Анджелес, США, , 17:11 — REGNUM Один из сценаристов фильма DC «Хищные птицы» — Пол Дини заявил, что ему очень понравилось полное официальное название будущей картины. Об этом 23 ноября сообщил портал Screen Rant.

Дини сказал, что это название полностью отражает содержание мыслей такого ненормального персонажа как Харли Квинн. Писатель отметил: новость о том, как будет называться картина стала лучшей из новостей текущей недели.

Ранее ИА REGNUM сообщило о том, что актриса Марго Робби, исполняющая роль ненормальной злодейки Квинн, обнародовала полное название будущего фильма. Картина будет называться «Хищные птицы (И потрясная эмансипация одной Харли Квинн)» (Birds of Prey (And the Fantabulous Emancipation of One Harley Quinn). Стоит отметить, что поклонников вселенной оно весьма удивило.

