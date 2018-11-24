В Калуге открыли первый кинозал с просмотром фильмов в 3D-формате

Калуга, , 16:18 — REGNUM В калужском Доме культуры «Малинники» состоялась церемония открытия нового современного кинозала. Калужане и гости города могут смотреть новинки отечественного и мирового кинематографа в высоком качестве, в том числе в 3D-формате, сообщили 24 ноября корреспонденту ИА REGNUM в управлении культуры городской управы Калуги.

В 2017 году Дом культуры «Малинники» выиграл грант на переоборудование кинозала. При поддержке Фонда кино РФ зал кинотеатра Дома культуры был модернизирован и оснащен новой кинопроекционной техникой.

Цена билета на киносеанс в новом зале колеблется в пределах от 100 до 200 рублей, а для льготных категорий граждан предусмотрены скидки. С 1 декабря 2018 года в новом кинотеатре появится возможность приобретения билетов на сеансы в режиме online.

Главным событием мероприятия торжественного мероприятия открытия кинозала стал показ российского комедийного мелодраматичного фильма «Крымский мост. Сделано с любовью!» режиссера Тиграна Кеосаяна.

Также в Доме культуры открылась выставка авторских рисованных афиш к советским кинофильмам и представлена экспозиция киномузея «Старое кинооборудование», где каждый желающий сможет познакомиться с историей российской киноиндустрии.

Напомним, профессионально оборудованный кинозала открылся при поддержке Фонда кино, в рамках программы помощи кинотеатрам в городах с численностью до 500 тыс. жителей. Проект нацелен на расширение географии кинопоказа в стране. Одним из обязательных условий для нового кинозала станет демонстрация фильмов отечественного производства в объеме не менее 50% киносеансов в квартал.

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