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Звезда «Ходячих мертвецов»: новая серия будет самой жуткой в истории шоу

Культура

Том Пэйн подразнил поклоников сериала публикацией в Instagram

Нью-Йорк, США, 24 ноября 2018, 16:14 — REGNUM  Том Пэйн, исполняющий в «Ходячих мертвецах» роль Иисуса, заявил фанатам, что восьмой эпизод девятого сезона шоу станет самым жутким в истории сериала. Об этом актер написал на своей странице в Instagram.

https://www.instagram.com/p/Bqa1kxeH5kF/

«Самый жуткий эпизод в «Ходячих мертвецах», который вы когда-либо видели. Чего ожидать? Об этом вы узнаете в воскресенье», — написал Пэйн, при этом он добавил: то, что ждет фанатов, будет страшным и при этом просто потрясающим.

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Напомним, восьмой эпизод девятого сезона «Ходячих мертвецов» телеканал AMC покажет 25 ноября 2018 года. 4 ноября 2018 года поклонники сериала последний раз увидели в кадре Рика Граймса. Актер Эндрю Линкольн, исполняющий его роль, покинул проект.

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