Телеканал «Россия К» покажет цикл концертов выдающихся скрипачей ХХ века

Москва, , 15:58 — REGNUM Телеканал «Россия К», больше известный как «Культура», с 26 по 30 ноября в своей программе предусмотрел ежедневный интереснейших для поклонников музыки цикл — «Легендарные скрипачи ХХ века». Перед началом трансляций в 17.45 со вступительным словом выступит известный искусствовед Андрей Золотов.

Первый же вечер, 26 ноября, будет посвящен творчеству одного из самых известных скрипачей мира Давиду Ойстраху. В его исполнении прозвучат произведения И. Брамса, С. Прокофьева, Ф. Шуберта, Л. Бетховена. Партию фортепиано исполняет знаменитый Святослав Рихтер, с которым Д. Ойстрах часто выступал в дуэте. Запись 1972 года.

Далее любители музыки услышат яркого представителя польской скрипичной школы Генрика Шеринга, блестящего советского исполнителя Леонида Когана, знаменитого бельгийского скрипача Артюра Грюмьо и завершит неделю американский маэстро Исаак Стерн.