Компания Marvel анонсировала детскую книгу «Капитан Марвел»

Нью-Йорк, США, , 15:54 — REGNUM Компании Marvel и Penguin Random House анонсировали 24-страничную детскую книжку про супергероя Капитана Марвела. Об этом 23 ноября сообщил портал Comicbook.

https://twitter.com/ComicBook/status/1066151636811345920

Книгу написал Джон Сазаклис, над иллюстрациями работала Пенелопа Р. Гейлорд. Она предназначена для детей в возрасте от двух до пяти лет. В продажу книга выйдет 8 января 2018 года.

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Напомним, премьера фильма «Капитан Марвел», главную роль в котором исполнила актриса Бри Ларсон выйдет на большие экраны 8 марта 2018 года. Сняли картину режиссеры Анна Боден и Райан Флек.

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