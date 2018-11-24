Аниме-франшиза Sword Art Online ищет новых сотрудников

Токио, , 15:37 — REGNUM Редактор проектов по франшизе Sword Art Online и руководитель Straight Edge Казума Мики объявил о том, что компания открывает вакансии аниме-сценариста, сценариста компьютерных игр и авторы новелл. Об этом 23 ноября сообщил портал Anime News Network.

https://twitter.com/Anime/status/1066100343380029440

Мики отметил, что к соискателям не будет выдвигаться требование о подробном знании мира франшизы. Отмечается, что они также смогут подключиться к новым проектам создателя вселенной Рэки Кавахара. Работа над ними начнется в январе или феврале 2019 года.

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Напомним, ранее СМИ сообщили, что 26 ноября 2018 года на платформах PS4 и Xbox One выйдет демо-версия игры Sword Art Online: Fatal Bullet. Поклонники серии получат возможность пройти первую главу.

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