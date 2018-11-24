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Paramount выпустила новый трейлер комедии «Чего хотят мужчины»

Культура

Мировая премьера картины пройдет 10 января 2019 года

Paramount выпустила новый трейлер комедии «Чего хотят мужчины»
Цитата из к/ф «Чего хотят мужчины». реж Адам Шенкман. 2019
Спортивный агент Али Дэвис

Лос-Анджелес, США, 24 ноября 2018, 15:07 — REGNUM  Вышел новый трейлер комедии «Чего хотят мужчины», главные роли в которой исполнили Тараджи Хенсон, Элдис Ходж и Трейси Морган. Ролик был опубликован 23 ноября на YouTube-канале Paramount Pictures.

В центре повествования будет находиться спортивный агент Али Дэвис (Тараджи Хенсон), которую постоянно «обходят на поворотах» её коллеги-мужчины. В какой-то момент женщина получает возможность слышать мысли мужчин. Мировая премьера фильма состоится 10 января 2019 года.

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Напомним, снял картину режиссёр Адам Шенкман («Папе снова 17», «Шаг вперед») по сценарию Тины Гордон Чизм («Барабанная дробь»), Алекса Грегори (сериал «Вице-президент») и Питера Хайка («Старая добрая оргия»).

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