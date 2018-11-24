На ВДНХ пройдет выставка шедевров Самарского художественного музея

Москва, , 12:13 — REGNUM 5 декабря в павильоне «Рабочий и колхозница» на ВДНХ пройдет выставка «Главные герои. Избранные произведения из коллекции Самарского художественного музея». По сути, это сразу две замечательные экспозиции.

Первая — это 130 работ известных русских художниковс первой половины XVIII по 70-е годы XX века. Посетители могут увидеть развитие отечественной живописи от светских портретов до авангардных и соцреалистических сюжетов. В экспозиции картины Владимира Маковского, Василия Сурикова, Ильи Репина, Аристарха Лентулова, Ивана Айвазовского, Валентина Серова, Александра Бенуа, Петра Кончаловского и многих других.

Вторая — собрание восточного искусства музея, в основе которой коллекция австрийского купца и основателя Жигулевского пивоваренного завода Альфреда фон Вакано. Среди них — японские образцы фаянса и фарфора, китайская керамика и резная пластика, индийские сосуды в технике бидри и различные миниатюры XVIII—XIX веков.

Выставка будет открыта до 31 марта 2019 года.