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В Санкт-Петербурге стартовали фестивали Ava Expo и Game Planet

Культура

Оба мероприятия пройдут в ССК «Петербургский»

Санкт-Петербург, 24 ноября 2018, 12:07 — REGNUM  В Санкт-Петербурге стартовали два фестиваля поп-культуры. Ava expo 2018 и Game Planet 2018 начали свою работу сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба мероприятий.

Конвент Ava Expo посвящён косплею, комиксам и видеоиграм. На мероприятии запланированы крупный конкурс косплея, выступления известных артистов и ряд киберспортивных турниров. Фестиваль Game Planet, в свою очередь, посвящён киберспорту и видеоиграм. На мероприятии впервые в СНГ пройдёт турнир Royal Mix по игре Fortntie и серия турниров по другим киберспортивным дисциплинам. Также оба мероприятия посетят известные блогеры.

Напомним, что оба мероприятия пройдут в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский». Ava expo проходит в России в двенадцатый раз, а Game Planet в третий.

Читайте ранее в этом сюжете: Ava Expo и Game Planet: в Петербурге пройдут два крупных фестиваля

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Фестивали и выставки поп-культуры
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