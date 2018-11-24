В Санкт-Петербурге стартовали фестивали Ava Expo и Game Planet

Санкт-Петербург, , 12:07 — REGNUM В Санкт-Петербурге стартовали два фестиваля поп-культуры. Ava expo 2018 и Game Planet 2018 начали свою работу сегодня, 24 ноября, сообщает пресс-служба мероприятий.

Конвент Ava Expo посвящён косплею, комиксам и видеоиграм. На мероприятии запланированы крупный конкурс косплея, выступления известных артистов и ряд киберспортивных турниров. Фестиваль Game Planet, в свою очередь, посвящён киберспорту и видеоиграм. На мероприятии впервые в СНГ пройдёт турнир Royal Mix по игре Fortntie и серия турниров по другим киберспортивным дисциплинам. Также оба мероприятия посетят известные блогеры.

Напомним, что оба мероприятия пройдут в Спортивно-концертном комплексе «Петербургский». Ava expo проходит в России в двенадцатый раз, а Game Planet в третий.

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