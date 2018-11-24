Вековой юбилей отпраздновала Государственная охрана памятников в Петербурге

Санкт-Петербург, , 12:02 — REGNUM Столетний юбилей отпраздновал Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге. Об этом сообщает 23 ноября пресс-служба Городской администрации Санкт-Петербурга.

Празднование состоялось в Михайловском театре города Санкт-Петербурга. Сотрудников Комитета поздравил вице-губернатор города Игорь Албин.

Альбин зачитал собравшимся со сцены приветствие врио губернатора города Александра Беглова и поздравление от председателя Совета Федерации Федерального Собрания РФ Валентины Матвиенко.

Беглов произнёс слова благодарности в адрес сотрудников Комитета. Он отметил, что исторический Петербург существует во многом благодаря его хранителям — людям, несущим важную миссию по сохранению исторического наследия города. По словам Беглова, Комитет не раз менял своё название, но традиции, связанные с Петербургом и передаваемые из поколения в поколение, оставались всегда неизменными.

Кроме того, с поздравлениями к представителям профессионального сообщества обратились генеральный директор Государственного Эрмитажа Михаил Пиотровский, генеральный директор государственного музея-заповедника «Петергоф» Елена Кальницкая, председатель совета Союза реставраторов Санкт-Петербурга Нина Шангина.

Участникам праздничного мероприятия был показан документальный фильм о деятельности государственного органа по охране памятников в Санкт-Петербурге с периода от 1918 по 2018 год. После показа кинофильма вечер завершился праздничным концертом.

Напомним, что Комитет по государственному контролю, использованию и охране памятников истории и культуры в Санкт-Петербурге был учреждён 15 ноября 1918 года. На территории Санкт-Петербурга под охраной государства находится 8977 объектов культурного наследия, из них 3761 являются культурными объектами федерального значения.