Стала известна дата премьеры фильма «Чернобыль: Зона отчуждения»

Москва, , 03:40 — REGNUM Премьера фильма «Чернобыль: Зона отчуждения» состоится 10 октября 2019 года, заявил директор канала ТВ-3 Валерий Федорович на 107-м российском кинорынке в Москве.

Сообщается, что сценарий к фильму писался одновременно со сценарием сериала, причем сразу с упором на выпуск полнометражной картины. Отмечается, что в фильме будут три разных концовки истории. Других подробностей о сюжете картины пока не разглашается.

Съемки идут в настоящий момент в Москве и в Подмосковье. Роли в фильме исполнят Константин Давыдов, Кристина Казинская, Евгений Стычкин и Сергей Романович.