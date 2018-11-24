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Стала известна дата премьеры фильма «Чернобыль: Зона отчуждения»

Культура

В фильме будут три разных концовки

Москва, 24 ноября 2018, 03:40 — REGNUM  Премьера фильма «Чернобыль: Зона отчуждения» состоится 10 октября 2019 года, заявил директор канала ТВ-3 Валерий Федорович на 107-м российском кинорынке в Москве.

Сообщается, что сценарий к фильму писался одновременно со сценарием сериала, причем сразу с упором на выпуск полнометражной картины. Отмечается, что в фильме будут три разных концовки истории. Других подробностей о сюжете картины пока не разглашается.

Съемки идут в настоящий момент в Москве и в Подмосковье. Роли в фильме исполнят Константин Давыдов, Кристина Казинская, Евгений Стычкин и Сергей Романович.

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Кинематограф
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