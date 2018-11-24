Труппа Александринского театра примет участие в «Русских сезонах» в Италии

Москва, , 02:31 — REGNUM Труппа Александринского театра отправляется на гастроли в Италию с программой, они выступят на сцене Театра Пикколо ди Милано в рамках проекта «Русские сезоны», заявил худрук театра Валерий Фокин на пресс-конференции.

Театр представит в Италии спектакли по произведениям Николая Гоголя, Антона Чехова и Александра Блока. Выступления будут проходить с 26 ноября по 2 декабря.

Помимо Александринского театра в «Русских сезонах» примет участие Московский театр им. Вахтангова, который представит спектакль по произведению Александра Пушкина «Евгений Онегин». Помимо спектаклей российские театры проведут мастер-классы и лекции.