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Труппа Александринского театра примет участие в «Русских сезонах» в Италии

Культура

Выступления будут проходить с 26 ноября по 2 декабря

Москва, 24 ноября 2018, 02:31 — REGNUM  Труппа Александринского театра отправляется на гастроли в Италию с программой, они выступят на сцене Театра Пикколо ди Милано в рамках проекта «Русские сезоны», заявил худрук театра Валерий Фокин на пресс-конференции.

Театр представит в Италии спектакли по произведениям Николая Гоголя, Антона Чехова и Александра Блока. Выступления будут проходить с 26 ноября по 2 декабря.

Помимо Александринского театра в «Русских сезонах» примет участие Московский театр им. Вахтангова, который представит спектакль по произведению Александра Пушкина «Евгений Онегин». Помимо спектаклей российские театры проведут мастер-классы и лекции.

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